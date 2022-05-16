Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor

Bu yıl 16.’ncısı yapılan haftanın açılışı Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni ile başladı. SGK İl Müdürü Duran Cesur, SGK yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı törende ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Daha sonra ise saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

SGK İl Müdürü Duran Cesur ve beraberindeki heyet daha sonra ise kutlamalar kapsamında Çorum Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada ülkemizin bütünlüğü için canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimiz için dua eden SGK heyeti Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında protokol ziyaretlerine de başladı.

SGK İl Müdürü Cesur ve beraberindeki heyet bu kapsamda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Aşgın’a hafta ile ilgili bilgi veren Cesur, Sosyal Güvenlik Haftası’nın ana temasının bu yıl kayıt dışı ile mücadele olarak belirlendiğini dile getirdi.



Sosyal güvenliğin önemine değinen Çorum Belediye Başkanı Aşgın da nazik ziyaretinden dolayı heyete teşekkür ederek SGK İl Müdürü Cesur’un şahsında tüm kurum çalışanlarının haftasını kutladı.

Öte yandan hafta kutlamaları kapsamında bugün kurum yemekhanesinde personelle sabah kahvaltısı yapılacak. Ayrıca Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaret edilecek. SGK Hatıra Ormanı’na fidan dikimi yapılacak kutlamalarda personel tarafından Kızılay’a kan bağışında da bulunulacak.

(Volkan SINAYUÇ)

