Sosyal destek kartı limiti 225 liraya çıkarılacak

Dün gerçekleştirilen Belediye Meclisi Ocak ayı oturumunda CHP grubunun eleştirilerine yanıt veren Çöplü, sosyal destek kartını her ay, 2 ay, 3 ay ve 4 ayda bir kullananların bulunduğunu belirterek, “Gelen insanların kategorisine göre yardımlar devam ediyor. Geçen yıl toplamda 3 milyon 700 bin liralık para yüklendi” dedi.

Öte yandan diğer konularda da yardımların devam ettiğini anlatan Çöplü, “Bu yardımlarla ilgili Encümen’e yetki vermiştik. Bize başvuran yurttaşlarımıza yardım yapıyoruz. Toplamda 1310 aileye 211 bin liralık kira, yakacak ve su desteği verdik. Çorum Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği en iyi şekilde yaptığımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Çöplü, 170 liralık sosyal destek kartını 225 liraya çıkaracaklarını kaydederek, Belediye yönetimi olarak bu konuda çalışmalara başladıklarını dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)

