“Sosyal Çalışma” protokolü

Çorum’da bulunan İlçe Kaymakamlıkları, İŞKUR ile Sosyal Çalışma Programı protokolü imzalandı. İlçe Kaymakamları, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği Sosyal Çalışma Programı protokolleri imzalandı. İmza törenine Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen’de katıldı. Ayrıca kaymakamlarla, kurumun işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMLARI

Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvurular sona erdi. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortaları karşılanacak.

Sosyal Çalışma Programlarının, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif iş gücü piyasası araçlarından birisi olacağı belirtildi. Bu program sayesinde gençler yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak.

PROGRAM 3 AY SÜRECEK

SÇP'lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenlenecek. Program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldı kaydedildi.

Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadın üniversite öğrencisi gençlerin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak olduğu vurgulandı. Bu programla öğrenciler toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar.

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabilecek. Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programları düzenlenecek.

(Haber Merkezi)