“Sorumluluk bilinciyle ve tarafsızca”
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, şu mesajı yayınladı:
Güncel 11.01.2021, 23:59
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“Gazetecilik etik değerleri doğrultusunda ve sorumluluk bilinciyle, doğru ve tarafsız haberleri ile toplumsal bilinçlenme ve gelişmeye katkı sunan gazeteci arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Ahirete irtihal etmiş basın mensuplarımıza da Allah'tan rahmet diliyor, tüm basın çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum.” (Haber Merkezi)
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