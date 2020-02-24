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“Sorumluluğumuz büyük”

CHP’nin Pazar günü gerçekleştirilen 37. Kongresi’nde İl Başkanlığına seçilen Mehmet Tahtasız, “Tüzüğümüz çerçevesinde, programımız doğrultusunda uyum içinde çalışmak ve başarılı olmak hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Hep birlikte büyük başarılar elde edeceğimizden en küçük bir kuşku yoktur. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yoludur” dedi.

“Sorumluluğumuz büyük”

CHP’nin Pazar günü gerçekleştirilen 37. Kongresi’nde İl Başkanlığına seçilen Mehmet Tahtasız, “Tüzüğümüz çerçevesinde, programımız doğrultusunda uyum içinde çalışmak ve başarılı olmak hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Hep birlikte büyük başarılar elde edeceğimizden en küçük bir kuşku yoktur. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yoludur” dedi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 22:30
“Sorumluluğumuz büyük”

Kongre sürecine katkı sunan tüm partililere teşekkür ederek, “Bundan sonra ileriye bakacağız. Kazanan partimiz olmuştur, kaybedenimiz yoktur” ifadesini kullanan Tahtasız, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Partimiz 23.02.2020 tarihinde yaptığımız il kongresiyle Çorum'da yeniden yapılanma sürecini başarıyla tamamlamıştır. Delege seçimlerinden itibaren süreci başarıyla yürüten örgütlerimize, büyük bir demokratik olgunluk gösteren üyelerimize, delegelerimize ve kongrelerimize katkı veren herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Seçimdi yaptık bitti. Uyarıları, önerileri büyük bir titizlikle not ettik. Bundan sonra ileriye bakacağız. Partimiz birbirinden bağımsız il ve ilçe örgütlerinin toplamı değil, bir bütündür. Tüzüğümüz çerçevesinde, programımız doğrultusunda uyum içinde çalışmak ve başarılı olmak hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Hep birlikte büyük başarılar elde edeceğimizden en küçük bir kuşku yoktur. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yoludur. Sorumluluğumuz büyük, görevimiz kutsal bir emanettir. Başarmakta boynumuzun borcudur. Bu düşüncelerle kongremize katkı veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Kazanan partimiz olmuştur, kaybedenimiz yoktur. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.” (Haber Merkezi)

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