Sorumlu basına övgü

Basın İlan Kurumu’nun "Evde Kal, Sağlıkla Kal" çağrısına uyan gazeteler, ortak manşetle yayınlandı.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde gazetelere ve basın çalışanlarına şöyle seslendi:

“Koronavirüs pandemisiyle mücadelede en önemli unsurlardan biri, doğru bilgilendirilmeydi. Devletimiz bu konuda tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele yürütüyor. İlgili bütün bakanlıklar ve kurumlar ciddi işbirliği içinde çalışıyor. Toplumun her kesimi istisnalar dışında salgınla baş etme noktasında büyük gayret ve fedakarlık gösteriyor.

Biz de Basın İlan Kurumu olarak, yerel ve ulusal yayın yapan gazetelerimize ‘Evde Kal, Sağlıkla Kal’ sloganlı ortak manşetle çıkma çağrısında bulunduk. Amacımız, küresel salgınla mücadelede hayati önem arz eden tedbirlerin geniş kitlelere duyurulmasıydı.

Virüsle mücadeleyi, mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve uygulanacak kuralları toplumun her kesimine, en doğru bir biçimde ulaştırmak için gayret eden yazılı basınımız bu çağrımıza olumlu karşılık verdi. Türkiye’nin her köşesine ulaşan gazetelerimiz çağrımıza uyarak ‘Evde Kal, Sağlıkla Kal Türkiye’ dedi.

Çağrımıza destek veren, her zaman olduğu gibi halkımızı bilgilendirme konusunda üzerine düşen sorumluluk ve vazifeleri hakkıyla yerine getiren yazılı basınımıza ve fedakar basın emekçilerine teşekkür ederiz.

Sağlıklı günlere ve her zamankinden daha güçlü bir Türkiye’ye en kısa zamanda erişmek üzere.”