“Sorgulama değil, destek olma günü”

Türk Milletinin milli gücünün, Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edeceğine ve milli bekanın emniyete alınacağını vurgulayan Gül, ihanetin kaybedeceğini ve Türk Ordusu’nun muzaffer olacağını kaydetti.

Gül, “Milli varlığımızın devamlılığı ve milli bekamızın güvenliği için Türk Milleti, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama ve her tasarrufun, bedeli ne olursa olsun yanında duracak ve destekçisi olacaktır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.

Gün, sorgulama günü değil, devletimizin arkasında sorgusuz sualsiz saf tutma günüdür.

Gün, konuşma günü değil, mücadeleye topyekûn omuz verme günüdür. Gün, iri ve diri olmak için bir olma günüdür” dedi. (Haber Merkezi)