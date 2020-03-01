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“Sorgulama değil, destek olma günü”

TTOS Şube Başkanı Necati Gül, alçak ve haince yapılan saldırı sonrası 33 kahramanın şehit düştüğünü, bir o kadar kahramanın da yaralandığını kaydederek, “Bir hilal uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimize, Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanları cennet olsun. Yaradanım onları Peygamberimize komşu eylesin. Türk milletine ve Ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğe acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

“Sorgulama değil, destek olma günü”

TTOS Şube Başkanı Necati Gül, alçak ve haince yapılan saldırı sonrası 33 kahramanın şehit düştüğünü, bir o kadar kahramanın da yaralandığını kaydederek, “Bir hilal uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimize, Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanları cennet olsun. Yaradanım onları Peygamberimize komşu eylesin. Türk milletine ve Ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğe acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

01 Mart 2020 Pazar 20:54
“Sorgulama değil, destek olma günü”

Türk Milletinin milli gücünün, Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edeceğine ve milli bekanın emniyete alınacağını vurgulayan Gül, ihanetin kaybedeceğini ve Türk Ordusu’nun muzaffer olacağını kaydetti.

Gül, “Milli varlığımızın devamlılığı ve milli bekamızın güvenliği için Türk Milleti, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama ve her tasarrufun, bedeli ne olursa olsun yanında duracak ve destekçisi olacaktır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.

Gün, sorgulama günü değil, devletimizin arkasında sorgusuz sualsiz saf tutma günüdür.

Gün, konuşma günü değil, mücadeleye topyekûn omuz verme günüdür. Gün, iri ve diri olmak için bir olma günüdür” dedi. (Haber Merkezi)

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