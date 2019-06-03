“Son 10 yılda tarım alanları yüzde 5 azaldı”

Vatandaşların köylere üretim yapmak için değil de daha çok tatil için gittiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Meralarımız yıldan yıla azalıyor. Son 10 yılda köy nüfusu yüzde 71,4, tarım alanları yüzde 5, ekili alanlar ise yüzde 6 azaldı. Üretimi, tarım ve hayvancılığı meslek haline getirmiş ve bunu sürdüren vatandaşları köyde tutmak için gübre, mazot, yem, tohum, çoban ve işletme desteği gibi destekler artmalı. Bu durum uzun vadede hem et fiyatlarını düşürür hem de ithalatı azaltır. Hayvancılığımızı eskiden olduğu gibi şaşalı günlerine döndürmek için mera alanları kullanıma açılmalı. Bununla birlikte aile besiciliğine verilen önemi artırmalıyız. Artık köylere yalnızca tatil yapmak ya da dinlenmek için değil, üretim yapmak için de gidilmeli.” dedi.