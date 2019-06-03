“Son 10 yılda tarım alanları yüzde 5 azaldı”

“MERA ALANLARININ TÜMÜ KULLANIMA AÇILMALI”
Hayvancılığın gelişmesi için kullanılmayan meraların kullanıma açılması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tarım ve hayvancılıkta kendi kendimize yettiğimiz ülke konumuna tekrar gelmemiz için öncelikle köylerin, tarım alanlarının kıymetini iyi bilmeliyiz. Artık vatandaşlar köylere çoğunlukla tatil için, dinlenmek için gidiyor. Üretim yapmak için gidenlerin sayısı oldukça azalıyor. Bu nedenle köylerde aile besiciliğini destekleyen projeler geliştirilmeli. Köyde tatille birlikte üretim de yapılması için yeni kapsamlı teşvikler sağlanmalı. 11 milyon hektar içerisinde kullanılmayan meralar kullanıma açılmalı. Bununla birlikte köye dönüş projelerinde yaş sınırı kaldırılmalı ki nüfusu azalan köylere vatandaşlar hem yerleşsin hem de üretim yapsın” diye konuştu.
(Haber Merkezi)