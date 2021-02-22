Sokaktaki dostlarımızı unutmadılar

Kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşandığı kentimizde sokak hayvanları da özellikle yemek bulmakta güçlük çekiyor. Kar ve soğukta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Öz Diyarbakır Baklava Kadayıf Salonu, kentin muhtelif yerlerine su ve mama kapları koydu. Elverişsiz hava şartlarında sokaktaki canlara yardım eli uzatan Öz Diyarbakır Baklava Kadayıf Salonu, cadde ve sokaklara yaklaşık 30 adet mama kabı koydu. Öz Diyarbakır Baklava yetkilisi, “Aç ve açıkta olan tüm canlılar için herkes elinden geleni yapmalı” dedi.