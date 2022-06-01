Sokak ortasında dehşet! Olay anı saniye saniye kaydedildi

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.C.Ö. (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran (27) ile çocuğunu görmeye gitti. İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı.

EŞİNİ DARP ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darp etti. Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren Ezgi Taşkıran, annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızına ateş etmeye başladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Ezgi Taşkıran, ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.