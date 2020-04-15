Sokak hayvanlarını unutmadılar

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Koronavirüs'ten etkilenen ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetlerin devam ettiği ve bu süreçten en çok etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da unutulmadığı dile getirildi.