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Sokak hayvanlarını unutmadılar

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Koronavirüs'ten etkilenen ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetlerin devam ettiği ve bu süreçten en çok etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da unutulmadığı dile getirildi.

Sokak hayvanlarını unutmadılar

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Koronavirüs'ten etkilenen ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetlerin devam ettiği ve bu süreçten en çok etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da unutulmadığı dile getirildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 18:50
Sokak hayvanlarını unutmadılar

Şehrin çeşitli bölgelerine yemlikler yerleştirildiği ve Çorumluların da yemliklere sahip çıkmaya ve destek olmaya çağırıldığı açıklamada, tüm vatandaşlardan sokak hayvanlarına yardımcı olmaları istendi. (Haber Merkezi)

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