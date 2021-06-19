Sokak düğününe ikinci kez silahlı saldırı gerçekleşti: 5 yaralı

Olay, Ulukavak Mahallesi’nde iki gün süren düğünde birer gün arayla meydana geldi. Dün sokak üzerinde gerçekleşen düğüne misafir olarak katılan Nurullah D. (22), husumetli olduğu Batuhan Y.’nin (23) silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Nurullah D. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İKİNCİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Bugün de devam etmekte olan düğün, yine akşam saatlerinde kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin hedefi oldu. Düğünde oyun oynanıldığı sırada tüfekle açılan ateş sonucu, Semih T.(19), Emre E.(22)., Musa K.(23), Hüseyin E.’yi (28). bacaklarından yaraladı. Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin kimlik tespiti için bölgedeki güvenlik kameralarının tamamına el koydu. Yaralıların bulunduğu hastanede ve düğünün gerçekleştiği alanda geniş güvenlik önlemi alındı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.