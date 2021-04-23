Sokağı çıkma kısıtlaması bu hafta üç güne çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği’ne “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelge sonrasında Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde ise İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu toplanarak bazı kararlar aldı. Buna göre 23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle bu hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 19.00’da başlatıldı. Kısıtlama 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde dün sabah saat 09.30’da yaptığı olağanüstü toplantıda İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2021 tarihli ve 7374 sayılı “İngiltere, Danimarka, Hindistan Seyahat Kısıtlamaları ve Tedbirleri” konulu ve 21.04.2021 tarihli ve 7377 sayılı “23 Nisan 2021 Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konu genelgelerini değerlendirdi.

Daha önce açıklanan “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” kapsamındaki kişilerin yine kısıtlamadan muaf tutulmasına karar alınan toplantıda bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi gibi işyerlerinin 10.00-17.00 saatlerinde açık olabileceği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve kutlamalarının bugün saat 09.00’da Atatürk Anıtı’nda kurallara uygun yapılabileceği, ayrıca bayram coşkusunu yansıtacak başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, Belediye Başkanlıkları tarafından ise ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklerin yapılabileceği, 23 Nisan’da görevli kişilerin kurumlarından alacakları belge ile tören süresince kayıtlı kalmak kaydıyla sokağa çıkabileceği, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin de Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin son günleri olması sebebi ile kısıtlamadan muaf tutulacağı kararı alındı.

Toplantıda ayrıca son 10 gün içinde Hindistan’dan gelen kişilerin Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 gün süresince karantinaya alınması kararı da alındı. Ayrıca Danimarka ve İngiltere'den Çorum'a gelecek kişilere yönelik karantina tedbirinin kaldırılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

