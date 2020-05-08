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Sokağa çıkma kısıtlaması olanlar pazar günü izin yapacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığı’nda toplanarak çeşitli kararlar aldı.

08 Mayıs 2020 Cuma 19:01
Sokağa çıkma kısıtlaması olanlar pazar günü izin yapacak

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen olağanüstü toplantıda özellikle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ilk kez 4 saat izinli olarak dışarı çıkmasına izin verilmesi yönünde bir karar aldı.

Türkiye’de koronavirüs salgını sonrasındaki normalleşme süreci adımlarından biri olarak belirlenen 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasına yönelik kısıtlama gevşetilmişti. Bu kapsamda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığa sahip kişilerin sokağa çıkışının, 20 yaş ve altındaki genç ile çocukların ise 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren sokağa çıkmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Bilim Kurulu’nun önerisi ve İçişleri Bakanlığı’nın 6 Mayıs 2020 tarihli genelgesi uyarınca 44 gündür evlerinde olan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 31 gündür evde olan 20 yaş ve altı kişilerin kısıtlamalarına istisna getirildiği belirtilen toplantıda şu kararlar alındı; “ 1- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan kişiler ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 2- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 3- Sınırlama kapsamındaki kişilerin dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan kişiler ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan kişilerin geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin kolluk birimlerince alınması ile gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına, 4- Belirtilen sınırlamalara uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına, 6- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Çorum Belediye Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

(Haber Merkezi)

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