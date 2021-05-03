Sokağa çıkan alkollü kişi polise zor anlar yaşattı

Kentte polis ekiplerinin Gazi Caddesi’nde tam kapanma nedeniyle denetimler gerçekleştirdiği sırada Hürriyet Parkında alkollü olduğu iddia edilen bir kişi polis ekipleri tarafından evine götürülmek istendi. Polis ekiplerine zorluk çıkaran kişi konulduğu polis aracı ile evine götürüldü. Kişiye kısıtlamayı ihlalden para cezası kesildi.



