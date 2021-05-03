Sokağa çıkan alkollü kişi polise zor anlar yaşattı
ÇORUM ’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu iddia edilen kişi polise zor anlar yaşattı. Polis aracına konularak evine götürülen kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi.
Güncel 03.05.2021, 18:48
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Kentte polis ekiplerinin Gazi Caddesi’nde tam kapanma nedeniyle denetimler gerçekleştirdiği sırada Hürriyet Parkında alkollü olduğu iddia edilen bir kişi polis ekipleri tarafından evine götürülmek istendi. Polis ekiplerine zorluk çıkaran kişi konulduğu polis aracı ile evine götürüldü. Kişiye kısıtlamayı ihlalden para cezası kesildi.
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