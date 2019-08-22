Soğan üreticisi için “kötü” bir yıl

Bize ulaşan şikayetler üzerine görüşünü aldığımız Üyük köyünden soğan üreticisi Hacı ve Metin Sevcan kardeşler, fiyatın 50-60 kuruş arasında değiştiğini belirterek, harcadıkları parayı çıkaramadıklarını söylediler.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Çorum Ziraat Odası eski Başkanı Fazlı Kılıçarslan ise, geçen yıl soğan ithal edenlerin, bu yıl da ihraç kapısı bulmaları gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin kuru soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Çorumlu soğan üreticileri fiyatların düşük olmasından dertliler.

Çorum’un Üyük köyünde yıllardır kuru soğan üretimi yapan Hacı Sevcan ve kardeşi Metin Sevcan, bu yıl soğanın para etmemesinden şikayetçiler. Sevcan kardeşler, “ Bu sene soğan üreticisi perişan. Çünkü soğan para etmiyor. Şu anda tarladan söküp getirdiğimiz soğanımız 50 ile 60 kuruş arasında satılıyor. Hâlbuki tohum ekip bakma ve işçilik hesap edilirse külliyen zarar ediyoruz” dediler.

Metin Sevcan, işçiye, mazota, gübre ve tohuma ödedikleri parayı karşılayamayacak duruma geldiklerini belirterek, masrafların altından kalkmakta zorlandıklarını söyledi.

Bu yıl birkaç defa yağan dolunun tarladaki soğana zarar verdiğini de vurgulayan Metin Sevcan, “Bununla birlikte dışarıdan yapılan soğan ithalatı da, yerli üreticiyi fazlasıyla etkiledi” dedi.

Yaklaşık 25 yıldır kardeşi Metin Sevcan ile soğan ürettiklerini kaydeden Hacı Sevcan ise, kendi arazilerinin dışında kiraladıkları arazilerle birlikte toplam 250 dönümlük alanda soğan ekimi gerçekleştirdiklerini,toplamda yaklaşık 2 bin 500 ton soğan üreterek ülke tarımına katkıda bulunduklarını anlattı.

Devletin tarım politikalarının yanlışlığına da değinen Sevcan kardeşler, Üyük köyünde ve çevre köylerde yıllardır kuru soğan üretimi yaptıklarını anlatarak, “Soğan para etmediği için soğan üreticileri bu yıl perişan oldu” diye konuştular.

Sevcan, devletten buna bir çözüm bulmasını istediklerini vurgulayarak; “Devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder konuma gelmiş durumda. Mazot fiyatları almış başını gitmiş. Masraflar gelirimizin çok üstüne çıktı. Dışarıdan ithal bir yana, ülkemiz soğan ihraç eder durumdadır . Soğanımıza müşteri bulamadığımız için depoya koyuyoruz. Depo kiralarını peşin veriyoruz. Böyle giderse, bir-iki ay sonra da soğanı çöpe dökeriz. Üretici olarak ne yapacağımızı şaşırdık. Devletimizin soğan üreticilerini desteklemelerini istiyoruz” dedi.

Öte yandan, Çorum Ziraat Odası eski Başkanı Fazlı Kılıçarslan da, konuya ilişkin bir değerlendirme yaparak, “Geçen yıl soğan ithal edenlere sesleniyorum; çiftçi batıyor. İhracat için yetkililerin harekete geçmeleri gerekir. Zira, girdiler geçen yılın iki katı. Geçen yıl çiftçiyi suçlayanların bu yıl neden sesleri çıkmıyor?” ifadelerini kullandı.