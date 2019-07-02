Soğan üreticileri sorunları anlattı

Tarım ve Orman İl Müdürü Sarı, beraberinde Damızlık Koyun - Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı ile birlikte Çorum Merkez Ovasaray Köyü arazisinde soğan çapası yapan işçileri ziyaret etti.

İşçilere “kolay gelsin” dileklerini ileten Orhan Sarı ve Şevket Avcı, üreticilerle birlikte soğan piyasasını ve sektörün durumunu değerlendirdi.

Orhan Sarı, her fırsatta araziye çıkarak üreticilerle iç içe olduklarının altını çizerek, “Saha bizim işimiz. Kim üretirse her zaman yanında olacağız” dedi.

Sarı, soğan tarlasında eline çapayı olarak işçilere yardım etti. Soğan üreticileri ve tarım işçileri ise yakın ilgisinden dolayı Sarı ve Avcı’ya teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)