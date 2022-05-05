Şoförler garajda bayramlaştı

Ramazan Bayramı'nın, kardeşliğin pekiştiği, dostlukların geliştiği, paylaşmaların arttığı bir bayram olduğunu belirten Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Şahin, “Bu bayram birlik beraberlik bayramı, bu bayram hoşgörü bayramı. Rabbim bizleri rahmet ve bereket ayı Ramazan’dan sonra bayrama da kavuşturmayı nasip etti. İnşallah bu bayram birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize, kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olur” dedi.

“TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ”

Oda Başkanı Şahin, ayrıca, “Bayram vesilesi ile vatanımız için, bayrağımız için şerefimiz için, namusumuz için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun, mekânlarını cennet etsin inşallah. Allah hepimize birlik beraberlik içerisinde böyle coşkulu bayramlar nasip etsin” şeklinde konuştu.

BİRLİKTELİK MESAJI

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası tarafından düzenlenen bayramlaşmaya katılan ÇESOB Başkan Adayı Erdoğan Çerikçi ve kendisine destek veren oda başkanları ile Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, ÇESOB seçimleri öncesi birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Programa ev sahipliği yapan Şahin, bayramların mesafeleri kısalttığını, küskünleri barıştırdığını ve herkesi bir araya getirdiğini belirterek, gönül gönüle, omuz omuza bir arada olduklarını kaydetti.

(Haber Merkezi)

