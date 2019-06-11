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Şoförler garajda bayramlaştı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda bayramlaşma töreni bu yıl da Kamyoncular Garajı ve Nakliyeciler Sitesi’nde bayramın üçüncü günü gerçekleştirildi.

Şoförler garajda bayramlaştı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda bayramlaşma töreni bu yıl da Kamyoncular Garajı ve Nakliyeciler Sitesi’nde bayramın üçüncü günü gerçekleştirildi.

11 Haziran 2019 Salı 00:35
Şoförler garajda bayramlaştı

Bayramlaşma törenine Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt ile çok sayıda oda üyesi kamyoncu ve nakliyeci esnafı katıldı.

Ev sahibi Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, bayramlaşma töreninde kısa bir konuşma yaparak, oda üyeleri ve tüm Çorum halkının Ramazan Bayramını kutladı. Bayramlaşma törenine şoför ve nakliyeci esnafının ilgisi bir hayli yoğun oldu. Oda Başkanı Tahsin Şahin, tüm üyelerle tek tek bayramlaşırken konukları ile yakından ilgilendi.

BİRLİKTELİK VURGUSU…

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Bayramların umutları canlandıran, herkesi kaynaştıran ve bütünleştiren, toplumsal huzuru pekiştiren anlamlı günler olduğunu vurgulayan Tahsin Şahin konuşmasında şunları kaydetti: "Bayramlar, komşuluk ve akrabalık ilişkilerini kuvvetlendiren fertleri birbirine yakınlaştıran, sevgi, muhabbet ve kardeşlik ortamını tesis eden mutlu ve huzurlu günlerdir. Küskünlükleri ve kırgınlıkları ortadan kaldıran bayramlarda toplumsal birliktelik ve bütünlük en yüksek düzeyde hissedilmektedir. Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan temenni ediyorum.”

Yoğun ilginin olduğu bayramlaşma töreninde misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

(Haber Merkezi)

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