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Şoför esnafının sorunları Ulaştırma Bakanı’na iletildi

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, şoför esnafının sorunlarını Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a iletti. Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Ulaştırma ve Alatyapı Bakanı Turhan ile görüşen Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, şoför esnafının sorunlarını dosya halinde bakana aktardı. Bakan Turhan ise sorunların çözümü konusunda şoför esnafına yardımcı olacaklarını söyledi. Şahin, “Üyelerimiz tarafından odamıza iletilen bazı konuların çözümü konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'ın yardım ve desteklerini bekliyoruz. Bakanımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Şoför esnafının sorunları Ulaştırma Bakanı’na iletildi

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, şoför esnafının sorunlarını Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a iletti. Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Ulaştırma ve Alatyapı Bakanı Turhan ile görüşen Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, şoför esnafının sorunlarını dosya halinde bakana aktardı. Bakan Turhan ise sorunların çözümü konusunda şoför esnafına yardımcı olacaklarını söyledi. Şahin, “Üyelerimiz tarafından odamıza iletilen bazı konuların çözümü konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'ın yardım ve desteklerini bekliyoruz. Bakanımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

18 Mart 2020 Çarşamba 19:27
Şoför esnafının sorunları Ulaştırma Bakanı’na iletildi

DOSYADA YER ALAN SORUN VE TALEPLER

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a sunulan dosyada ulaşım sektörüyle ilgili şu sorun ve talepler yer alıyor:

“Karayolu taşıma yönetmeliği ile takograf cihazları muayene ve damgalama yönetmeliğinde yapılan değişiklik. Karayollarında dinlenme tesislerinin yetersizliği, çalışma sürelerinin uygulanmasında yaşanan sorunlar, sayısal takograf verilerinin veri otoritesine aktarılması ile ilgili sorunlar, U-ETDS sistemine veri girişinde yaşanabilecek sorunlar, ağırlık kontrol noktaları arasındaki tartım farkı, yük taşımacılığında ton km, taban ve tavan fiyatının belirlenmesi, araç borçları nedeniyle fenni muayenelerin yapılmaması, korsan taşımanın önlenmesi, K1 yetki belgesi alan/alacak taşıma kooperatiflerinin ortaklarını araçlarını yetki belgesine işletme imkanının sağlanması, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin 20.00-06.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli uygulanması, yetki belgelerinin devrinin sağlanması, yurtdışına çalışan araçların ülkemize girerken ucuz motorin getirmeleri sorunu, taşımacı esnafına 500 bn TL'lik faizsiz 10 yıl vadeli kredi sağlanması, ÖTV indirimli akaryakıt temini, E-Arşiv fatura düzenlemeleri, akaryakıt istasyonlarının gerekli bildirimleri yapmamış olmasından dolayı esnafın mağdur olması, yurtdışı kaynaklı şirketlerin yurtiçinde çalışması ve şoförlerin yaş sınırı.”

KIRKDİLİM YOLUNA BAKANDAN SÖZ ALDI

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı'nın da hazır bulunduğu görüşme sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a yapımı devam eden Kırkdilim Yolu içinde bazı taleplerde bulunan Tahsin Şahin, 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle 6 ay süreyle trafiğe kapatılacak olan mevcut yola alternatif olacak diğer yolu şoför esnafının da kullanmasını istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise bu konuda da yine şoför esnafına yardımcı olacaklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 19.03.2020 20:01
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