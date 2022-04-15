Sobacılardan Aşgın’a ziyaret

Geçtiğimiz aylarda yapılan olağan kongreyi kazanan Hasan İlhan ve yönetimi nezaket ziyaretlerine Başkan Aşgın ile devam etti. Ziyarette her zaman esnafın yanında olan Aşgın’a teşekkür eden İlhan, odanın faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgi verdi.

Oda üyesi esnafın talep ve isteklerini dinleyen Başkan Aşgın nazik ziyareti için heyete teşekkür ederek yeni yönetime başarı dileklerini iletti. Oda Başkanı İlhan da ziyaret anısına Aşgın’a bakırdan yapılmış Hitit Güneşi hediye etti.



(Volkan SINAYUÇ)

