Sobacılardan Aşgın’a ziyaret
Çorum Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan ve yönetimi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.
Güncel 15.04.2022, 21:22
17
Geçtiğimiz aylarda yapılan olağan kongreyi kazanan Hasan İlhan ve yönetimi nezaket ziyaretlerine Başkan Aşgın ile devam etti. Ziyarette her zaman esnafın yanında olan Aşgın’a teşekkür eden İlhan, odanın faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgi verdi.
Oda üyesi esnafın talep ve isteklerini dinleyen Başkan Aşgın nazik ziyareti için heyete teşekkür ederek yeni yönetime başarı dileklerini iletti. Oda Başkanı İlhan da ziyaret anısına Aşgın’a bakırdan yapılmış Hitit Güneşi hediye etti.
(Volkan SINAYUÇ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
7°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kayserispor
|33
|42
|12. Kasımpaşa
|32
|41
|13. Sivasspor
|32
|41
|14. Gaziantep FK
|32
|41
|15. Galatasaray
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Rizespor
|33
|30
|18. Altay
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Denizlispor
|30
|36
|14. Boluspor
|29
|35
|15. Menemen Belediyespor
|29
|35
|16. Altınordu
|30
|35
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22