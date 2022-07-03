SMMMO’dan Vali Çiftçi’ye ziyaret
Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Mustafa Çiftçi’ye makamında nezaket ziyaretinde bulundular. (Haber Merkezi)
Güncel 03.07.2022, 18:58
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