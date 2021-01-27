SMMMO’da 3 üyeye ruhsat
SMMM Ceylan Satılmış, SMMM Erdem Erol ve SMMM Tarık Çelebi’ye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatları düzenlenen törenle verildi.
Güncel 27.01.2021, 23:46
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Ceylan Satılmış’a ruhsatını Hayati Kaya, Tarık Çelebi’ye ruhsatını Namık Çelebi ve Erdem Erol’a ruhsatını ise Oda Başkanı Ali Can Doğan verdi.
Oda Başkanı Ali Can Doğan, yeni ruhsat alan üyelere TÜRMOB rozetlerini takarken, meslek hayatlarında başarı dileklerini iletti.
Törende Başkan Yardımcısı Zehra Demir, Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel de hazır bulundular. (Haber Merkezi)
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