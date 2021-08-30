SMMMO mesajla kutladı

Bağımsız ve onurlu yaşamak için, aziz vatanımızı işgal edenlere karşı verilen kurtuluş destanının sonucu olan 30 Ağustos zaferinin 99. yılını büyük bir gururla kutladığımızı belirten SMMMO Başkanı Ali Can Doğan: “Aziz Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermemiş bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır” dedi.

Esarete boyun eğmeyen milletimizin bağımsızlık ideali etrafında kenetlenerek eşsiz zaferler kazandığını, ülkeyi parçalamak isteyenlere karşı tüm imkansızlıklara rağmen sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan bu zaferin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olduğunu belirten Doğan mesajında şunları söyledi: “Büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl düşüncesinin ölümsüz bir âbidesidir” sözleriyle tarif ettiği, düşman kuvvetlerin ağır silah üstünlüğüne karşı, inanç ve kahramanlıkla kazanılmış tarihi bir zaferdir. Millet ve ordumuzun o günkü inancı kahramanlık ruhunu aynı şekilde muhafaza ettiğini bir kere daha ispat etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; kutsal vatanımızın varlığı ve bağımsızlığının dünyaya kabul ettirildiği bu çok anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnet duygularımla anıyorum”

(Süleyman ERDEN)

