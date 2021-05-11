“Siyonist saldırılar derhal durdurulmalıdır”

Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Cafer Gökmen, siyonistlerin Doğu Kudüs’te Filistinlilerin mülklerini gasp etmeye ve yerlerine yerleşmeye devam ettiğini belirterek, “İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Doğu Kudüs’ ün Yahudileşmesi devam ederken, Siyonistlerin Doğu Kudüs’ün işgal yıldönümü olan 9-10 Mayıs provokatif “Kudüs Birliği Günü” bahanesiyle Doğu Kudüs sokaklarında gösteriler yapması, Mescid-i Aksa’ya toplu baskın çağrıları yapması ve Filistin halkını tehdit etmesi siyasi ortamı yeniden gerdi” dedi.

Saldırının Müslümanlar için kutsal bir mekân kabul edilen Mescid-i Aksa’da ve yine kutsal ay kabul edilen Ramazan ayında yapılmasının Filistinlilerin tepkisini arttırdığını kaydeden Gökmen, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“İşgalci İsrail Devleti saldırılarına derhal son vermelidir. İşgal ettiği Doğu Kudüs’ten ve diğer bölgelerden çekilmelidir. İşgalci ve saldırgan İsrail Devletini destekleyerek cesaretlendiren başta ABD olmak üzere emperyalist devletler desteklerini durdurmalıdır.

İşgal edilmiş topraklarını savunan Filiskin halkının yanındayız. Filistin halkıyla enternasyonal dayanışma gösteren Denizlerin yolundayız.

İsrail’in saldırı ve provokasyonlarına son. İşgale son Filistin’e özgürlük.” (Haber Merkezi)

