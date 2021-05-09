Siyer-i Nebi Yarışması online yapılacak

“Online Siyer-i Nebi Yarışması” liseler ve ortaokullar olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak. 29 Mart 2021 Pazartesi günü başlayan online kayıtlar 15 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek. Sınavlar 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Yarışmanın Çorum ödüllerinin liseler düzeyindeki ayağında birinciye cep telefonu, ikinciye tablet, üçüncüye drone, ortaokullar düzeyindeki ayağında ise birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye drone verileceği belirtildi.

(Haber Merkezi)

