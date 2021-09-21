Siyasiler Sorkoğlan Köyü’nde buluştu

Ziyarete AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, önceki dönem CHP Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Sorkoğlan Köyü İzmir Temsilcisi Hasan Erdoğdu katıldı.



Etkinlik hakkında bilgi veren Sorkoğlan Köyü Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Güngör Atak, köy muhtarı Selahattin Atak ile birlikte gölet konusundaki taleplerin dile getirildiği programda hep birlikte kurban yemeğine katıldıklarını anlattı.

(Haber Merkezi)

