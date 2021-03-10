Kadının siyasette yer almasını arzu edilen bir durum değil zorunluluk olduğunu ifade eden Benli, “DEVA Partisi kadının siyasetteki temsilini arttırmak için yüzde 35 kadın (cinsiyet) kotasına yer vererek ülkemiz tarihinde bir ilke imza atmış ve zirvede daha fazla kadının olması yolunda iyi bir örnek teşkil etmiştir” dedi.

“Deva Partisi olarak kadınların sahip olduğu yüksek nitelik ve çözüm odaklı performansları sayesinde eğitim politikalarından Kadın ve gençlik politikalarına, tarım politikalarından sağlık ve sosyal politikalara kadar her alana kadınların imzasını göreceğiz” diyen Benli şöyle konuştu:

“Kadınlarımız maalesef öğrenilmiş çaresizlik duygusu yaşıyor ve asıl çözümlerin kendilerinde olduğunun farkında değil. Farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Siyasette çözüm kadındadır. Unutmayalım ki bizler haklarımızı, imkânlarımızı ve gücümüzü bilirsek kendimizi mutlu, güvenli ve güvende hissedebiliriz. Güvencelerinden yoksun şekilde çalışmak durumunda kalan kadınlarımızın tüm hak ve imkânlarını iyileştirmek öncelikli hedefimizdir. Kadınların hukuki durumlardan bilgilerinin olması ve iyileşme sağlanması yönünde bire bir eğitimlerimiz olacak ve ‘Kadına Deva Danışmanlık’ noktalarının açılması için seferber olacağız. Deva Kadın olarak tüm illerimizde, kadının yoksulluğunun gelecekte yaşlılığında sorun olmaması için asgari geliri için mücadelemizi vereceğiz. Tüm ilçeler kurulduktan sonra Kadının hukuk ve tüm hakları konusunda bilgi alabileceği kadın danışma merkezleri kuracağız.” (Haber Merkezi)

