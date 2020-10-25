MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, partisinin Çorum’da düzenlenen il kongresine katıldı. Burada divan başkanlığı da yapan Ayhan, yaptığı konuşmada, MHP'nin Türkiye'de yalnızca fikri ve fiili çözümler üretmediğini, aynı zamanda çözümlerin hayata geçirilmesini sağladığını söyledi.

Bugün yaşanan gelişmelerin ülkenin bekası açısından MHP’nin önemini ortaya koyduğunu, Cumhuriyet tarihinde üç önemli aşamanın yaşandığını, bu aşamaların Cumhuriyetin kuruluşu, çok partili siyasi hayata geçiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu dile getiren Ayhan, “Milliyetçi Hareket Partisi işte burada öngören, ufkun ötesine bakabilen, hesaplayabilen, bölgedeki gelişmeleri dikkate alıp, memleketin geleceğini yönlendirmede etkili ve kararlı bir siyasi yapıdır” dedi.

Ayhan, Türkiye'de siyasetin zehirlendiğini ileri sürerek, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizdeki mevcut siyasi durumu gözden geçirdiğiniz zaman, Türkiye'de siyasetin PKK ve FETÖ üzerinden enfekte edildiğini görüyoruz. Zehirleniyor, virüs veriliyor, mikrop veriliyor, siyaset enfekte ediliyor. Burada bir doğrudan gönüllü enfekte olanlar var mikrobu, virüsü doğrudan kapmak isteyen siyasi kurumsal yapılar var. Bir de dolaylı enfekte edilenler var. Bir kısmına diyorlar ki 'işte bakın bizim sizin oturduğunuz yerde hakkımız var.' Bir diğeri de diyor ki 'Bu PKK-YPG terör örgütü değil, bizim elimizde istihbarat raporu mu var?' diyor. Cihanı alem biliyor, bunları biliyoruz”

Konuşmasında ana muhalefet partisini de eleştiren Ayhan, CHP’nin Türk siyasetinin zehirlenmesine mihmandarlık ve öncülük yaptığını savundu.

Konuşmasında Mart ayında MHP’nin büyük kurultayı olacağına işaret eden Ayhan, “MHP olarak lidere bağlılığımızı göstereceğiz, vefa duygumuzu ortaya koyacağız. Demokrasi şölenine, Mart’taki kurultaya çok büyük bir onur ve gururla gideceğiz” diye konuştu.

(AA)