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Siyaset de var, Çorum’un gündemindeki sorunlar da

Hürriyet Parkı’nda neredeyse gün boyu oturan, namaz vakitleri Ulucami’ye gidip, dönüşünde kaldığı yerden sohbete devam eden emekliler, farklı görüşler ortaya koyabiliyorlar, ama bir konuda hemfikir gibiler; Çorum’un siyaseten yetersizliği konusunda…

Siyaset de var, Çorum’un gündemindeki sorunlar da

Hürriyet Parkı’nda neredeyse gün boyu oturan, namaz vakitleri Ulucami’ye gidip, dönüşünde kaldığı yerden sohbete devam eden emekliler, farklı görüşler ortaya koyabiliyorlar, ama bir konuda hemfikir gibiler; Çorum’un siyaseten yetersizliği konusunda…

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:35
Siyaset de var, Çorum’un gündemindeki sorunlar da

Ülkemizde her iki kişi bir araya geldiğinde ya siyaset, ya da spor konuşur. Siyaset konuşanlar, memleketi kurtarırlar, hükümet devirirler, hükümet kurarlar.

Çorum’ da da belirli bazı yerler vardır tam gündemin merkezi; kentimizin tam ortasında bulunan Hürriyet Parkı gibi.

Bu parka yaşlısı da gelir genci de, müdavimleri çoktur. Gelip geçicilerin, soluklanıp oturmak isteyenlerin olduğu gibi, sürekli gelip saatlerce oturan müdavimleri de var bu parkın.

Hürriyet Parkında gelininden, oğlundan, eşinden dert yanana da rastlarsınız, ülkenin gündemini belirleyen insanlara da.

Hürriyet Parkında, günün büyük bir bölümünü banklarda sohbet ederek geçiren çoğu emekli pek çok kişi saatler 11.00’i gösterdiğinde parktaki yerini alıyor. Ve genellikle belirli gruplar halinde oturuyorlar.

Bu insanlar gün boyu burada ne mi konuşuyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi, MHP lideri Devlet Bahçeli gündemi değiştiren ne açıklama yaptı, CHP Genel Başkanı kime kızdı, Suriye politikası, hayat pahalılığı, askerlik anıları, emeklilerin son durumu, gibi konuların yanı sıra evlilik, konuları da dâhildir buna.

Adem Koca isimli emekli, “Bu park öyle bir park ki, tam 6 yıldır evlenemeyen 67 yaşında bir arkadaşımızın evlenmesi bu park sayesinde oldu. O derdini anlattı. Yanında oturan kişi de evlenmesine yardımcı oldu.” dedi.

Burası sohbetin dibi diyen Koca, siyasetten, ekonomiye, hayat pahalılığından, Suriyelilere burada pek çok konuların ele alındığını söylüyor.

Kazım Balcı ise, “Bizler burada yeni arkadaşlar da ediniyoruz. Bir ayağımız çukurda. Cami çok yakın, namaz vakitleri Ulu Camiye gidiyor namazımızı kılıyoruz. Sonra da sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz” derken, parkın diğer müdavimlerinden Hasan Elmacı hemen lafa atılarak, “Burada yapılan sohbetlerde zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Her türlü gündem burada konuşulur” cevabını veriyor.

Hürriyet Parkında elbette Çorum gündemi de konuşuluyor. Demiryolundan havaalanına, belediyenin icraatlarına kadar her konu gündemlerinde yer alıyor. Ortak kanı, icraatın başındaki siyasilerin yetersizliğinde hem fikirler.

Özellikle bu konuda haksız da değiller hani.

Sokak bir şehrin aynasıdır.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 27.08.2019 00:02
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