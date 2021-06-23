“Siyah inci” taliplisini arıyor
Çorum’da özel olarak beslenen “Siyah İnci” isimli dana, Kurban Bayramı öncesi müşterisini bekliyor.
Güncel 23.06.2021, 19:56
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Çorum Merkez Elmalı Köyü’nde bulunan Metinler Besicilik’te yetiştirilen kurbanlık boğa, görenlere “maşallah” dedirtiyor.
Besici Samet Metin, “Siyah İnci”nin 3 yaşında ve 1 ton 70 kilo ağırlığında olduğunu, arpa ezmesi ve yulaf otu ile özel olarak beslediklerini anlatarak, kurbanlık olarak satılığa çıkardığı dana için 50.000 TL fiyat belirlediklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
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