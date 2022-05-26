‘Şirinler’ sahnede

Caner Ergan tarafından yazılan ve yönetilen ve uyarlanan oyunda Şirinlerin, Gargamel ve Cadı arasında geçen ilginç eğlenceli macerası eğitici, öğretici bir üslupla anlatacak olan oyun 5 Haziran günü 14.00 ve 16.00 saatleri arasında iki kez sahnelenecek. Oyunun biletleri Biletix ve Aybebe Çocuk Giyim Mağazası’ndan temin edilebilecek.



(Volkan SINAYUÇ)

