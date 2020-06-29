“Sınavda alınan tedbirler tam anlamıyla yetersiz kalmıştır”

Çorum’da da YKS’deki uygulamalarla gençlerin başta gelecekleri olmak üzere, sağlığına ve güvenliğine ne kadar değer verildiğinin bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten Beyaz, “Oysa eğitim, sağlık ve iş güvenliği insanın en temel haklarındandır.

Geçen hafta yapılan LGS ile YKS kıyaslandığında 1974 yılında kurulan ve ülkemizdeki birçok sınavı gerçekleştiren bir kurumun geçen bunca yıla rağmen ne kadar geride kaldığını da göstermiştir” dedi.

Bunca yıllık deneyime sahip olması gereken ÖSYM’nin LGS’de alınan tedbirlerin kat be kat gerisinde kaldığını kaydeden Beyaz, “Kurum hayati tehlike oluşturan pandemiye karşı herkese bir adet kolonyalı mendil ve bir adet maske dağıtarak önlem almıştır” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM’DA COVİD-19 TESPİT EDİLEN ÖĞRENCİLER İLE KRONİK HASTALIĞI OLAN ÖĞRENCİLER AYNI MERKEZDE TOPLANMIŞTIR”

Çorum’da engelli öğrenciler ile kronik sağlık problemi bulunan öğrenciler için Yıldırım Beyazıt İHO’nun sınav merkezi olarak belirlendiğini dile getiren Beyaz, açıklamasında şunları bildirdi:

“Bu merkezde ayrıca covid-19 tespit edilen öğrencilerin de sınava alındığı iddiası doğru ise merkezde sınava giren kronik hastalığı olan öğrenciler başta olmak üzere sınav merkezinde sınava giren bütün öğrenci ve görevlilerin sağlıkları tehlikeye atılmıştır. Covid 19 virüsünden etkilenme bakımından en riskli gruptaki astım, bronşit gibi solunum yolları hastalığı bulunan öğrencilerde bu merkezde sınava girmek zorunda bırakılmıştır. Sınav merkezinde sağlık görevlisi bulundurulmaması, covid-19 tanısı alan öğrencilerin ambulansla bırakılıp beklenilmemesinin gerekçeleri cevaplanması gereken soruların en başında durmaktadır.

Covid-19 virüsünün kronik hastalığı olan bireyler üzerindeki etkileri herkesçe bilindiği halde kurumun yaptığı uygulamalarda hiçbir gerçekliği dikkate almaması, olayları ne kadar bilimsel olarak değerlendirdiğini, gençlerimizin geleceğine, gençlerimizin sağlığına ve güvenliğine ne kadar değer verdiğinin göstergesi olmuştur. Yıllardan beridir siyasi saiklerle yönetilen kurumun sınavlara karıştırdığı şaibeler başta olmak üzere son örneğini bu şekilde gördüğümüz yönetim zafiyetleri köhnemişliğin en büyük göstergesi olmuştur.

Tüm çabalara, bilim insanlarının görüşlerine, tüm uyarı ve eleştirilere kulağını tıkadığı anlaşılan ÖSYM yöneticileri gençlerimizin geleceğini daha ne kadar karanlığa sürüklemeye devam edecektir. Yaşanan olayda sorumluluğu bulunanların ne kadar sorumlu davrandıkları ve kurumun temsil ettiği değerleri ne kadar ciddiyetle taşıdıkları görülmüştür. Yaşananlar öğrencilerimiz için, öğrenci aileleri için ve sınavda görev alan görevliler için hiçbir şekilde kabul edilir değildir.

Eğitimsen Çorum Şubesi olarak yaşanan ve yaşatılanları asla kabul etmediğimizi ve meşru görmediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Konunun sonuna kadar takipçisi olduğumuz herkesçe bilinmelidir.” (Haber Merkezi)