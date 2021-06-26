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Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına polisler yetişti

Çorum’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tamamlandı.

Güncel 26.06.2021, 18:25
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Sınava geç kalan ya da sınava girecek okulları karıştıran bazı adayların imdadına ise polis ekipleri yetişti. Sınav saatine doğru ‘155 Polis İmdat’ hattını arayan bazı adaylar sınava gidecekleri okulları karıştırdıklarını söyleyerek yardım isteyince polis ekipleri adeta öğrenci servisi gibi çalıştı. Adayları bulundukları yerlerden alan polis ekipleri sınava girecekleri okullara yetiştirdi. Polislere teşekkür eden öğrenciler sınavlarına yetişebilmenin mutluluğunu yaşadı.

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