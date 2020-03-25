“Şimdi esnafa destek olmanın tam zamanı”

“EN ÇOK MAĞDUR OLAN KESİM ESNAF”

Recep Gür, devletin korona virüsle mücadele kapsamında aldığı bazı uygulamaları sonucunda en çok mağdur olan kesimin başında esnaf ve sanatkârların geldiğini söyledi.

Bu süreç zarfında esnaf ve sanatkârların devletten beklenti ve taleplerinin olduğunu vurgulayan Gür, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait ertelenen kredi ödemelerinin kapsamının genişletilerek Mart ayından başlatılması ve erteleme işleminin faizsiz olmasını istediklerini kaydetti.

“KAMUYA OLAN TÜM BORÇLAR 4 AY ERTELENMELİ”

Esnaf ve sanatkârların elektrik, su, doğalgaz, SGK, Bağ-Kur ve vergi gibi ödemelerinin en az 4 ay süre ile ertelenmesini talep eden Recep Gür, ayrıca erteleme sonrası yapılacak ödemelerde kolaylık sağlanmasını istedi.

Tedbir amacıyla geçici bir süre faaliyetleri durdurulan esnafla geri ödemesiz kira yardımı yapılmasını da talep eden ÇESOB Başkanı Gür, “Özel sektör kira ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesi ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden kredi kullanan gecikmeye düşen esnafın borçlarının faizinin silinmesi ve Mart ayına denk gelen ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesi uygun olacaktır” dedi.

“50 BİN TL SIFIR FAİZLİ KREDİ VERİLMELİ”

Bağ-Kur prim borcu olan esnafın ve ailelerinin yılsonuna kadar ilaç alabilmelerinin önünün açılması gerektiğini vurgulayan Recep Gür, ayrıca esnaf ve sanatkârlara sıfır faizli 50 bin TL kredi tahsis edilmesi gerektiğini de belirterek, “Tahsil edilen krediyle SGK, vergi elektrik vs. borçların ödenmesinin sağlanacağı gibi böylece devletimizin kaybı olmayacaktır ve esnaflarımız küçük taksitler halinde borçlarını ödeyebileceklerdir” diye konuştu.

Okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenci servis işiyle uğraşan esnafın da mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini dile getiren Recep Gür, özel okulların öğrenci velilerinden peşin aldığı servis ücretlerinin okul servislerine bu zor zamanda ödenmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

“ACİL ETKİN BİR SİCİL AFFINA İHTİYAÇ VAR”

Esnaf ve sanatkârların krediye ulaşabilmesi için de acil sicil düzenlemesi gerektiğini belirten Gür, “Bu dönemde esnaf ve sanatkârlarımız krediye her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bankalar esnafın geçmişini bahane ederek kredilerin önüne sicil engeli koymamalı. Esnafımızın geleceğini bankaların inisiyatifine bırakmamak için etkin bir sicil düzenlemesi yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

“YENİ BİR YAPILANDIRMAYA GEREK VAR”

Öte yandan esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Gür, “Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünü artıracak tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalı. Esnafa yönelik yapılacak yeni bir özel paket ile başta esnafımız olmak üzere vatandaşlar ve piyasada psikolojik açıdan büyük bir rahatlama meydana gelecektir. Çünkü esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır” ifadelerine yer verdi.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Kamu ve bazı özel bankaların kredi borçlarını ötelemesinden duydukları memnuniyeti de dile getiren Recep Gür, bu zor zamanda tüm bankaların elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyerek, ayrıca Halkbank’ın ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek olmasının esnafı bir nebze olsun rahatlatacağını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)