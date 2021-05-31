Silahla yaralama olayında polis adım adım kan izi takip etti

Oğlu T.M., tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı babasına doğrulttu. Baba C.M., oğlu T.M.’nin elinden tabancayı almak isterken elinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS KAN İZLERİNİ TAKİP ETTİ

Bölgeye gelen ekipler yerde kan izinden başka hiçbir şeye rastlamadı. Yerdeki kan izlerinden yola çıkan ekipler araştırmasını yoğunlaştırdı. Eşref Hoca Caddesi üzerinde de yolda kan izleri tespit eden ekipler araştırmalarını derinleştirdi. Gelen üçüncü ihbar sonrası Söğütevler Caddesi’nde T. M’ye ait olduğu belirtilen araç bulundu. Araçta inceleme yapan Polis ekipleri 7.65’lik kovan ve kan izlerine rastladı. Etrafta incelemelerini sürdüren polis ekipleri çiçeklerin içinde de otomatik av tüfeği ele geçirdi. Bir yaralanın özel hastaneye giriş yaptığını tespit eden polis ekipleri diğer yaralı şahsın ise bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.