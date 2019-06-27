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Silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Amasya merkezli 3 ilde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. 

Silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Amasya merkezli 3 ilde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. 

27 Haziran 2019 Perşembe 14:11
Silah kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Amasya Merkezli Çorum ve Samsun’da 15 ev, 6 iş yeri ve 7 araçta yapılan eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 8’i Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 adet 9 mm, 5 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 391 adet 9 mm fişek, 27 adet 7,65 mm fişek, 6 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 

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