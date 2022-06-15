Âşık Mahsuni Şerif Parkı’ndaki kafeterya kiralandı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye üç kişi katıldı.

Buna göre Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Âşık Mahsuni Şerif Parkı içinde bulunan işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulüyle 3 yıl müddetle ihaleyle kiraya verildi.

Yıllığı 8 bin TL + KDV üzerinden başlayan açık artırmada Gonca Yılmaz, Hüseyin Yılmaz ve Merve Yalçıntaş yarıştı. İhaleyi yıllığı 16 bin TL + KDV teklif veren Hüseyin Yılmaz kazandı.

(Volkan SINAYUÇ)

