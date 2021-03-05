Sigara yasağı sürüyor

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yönetiminde düzenlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda başlayan normalleşme sürecindeki bazı konuları görüşerek bazı kararlar aldı.

Normalleşme sürecinde orta risk grubunda yer alan Çorum’da işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili alınan kararlara ilaveten yeni kararlar da alındı. Belediye tarafından özellikle Hürriyet Parkı’nda bulunan bankların kaldırılması kararının alındığı toplantıda sigara yasaklarının de devam edeceği bildirildi.

Toplantıda Hitit Üniversitesi’nde yüzyüze eğitim kararının Rektörlük tarafından alınacağı, ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kapalı olmaya devam edeceği, işyeri açılışı, tören, panayır, şenlik, şölen, festival, fuar gibi zorunluluk arz etmeyen açılış, eğlence, kutlama, promosyon, hediye dağıtımı, ikramda bulunma gibi insanların bir araya gelmesine ve kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verebilecek her türlü etkinlik ve faaliyetlerin yapılmaması yönündeki uygulamaya devam edileceği, il genelinde ikametlerde toplu olarak altın günü, doğum günü, misafir ziyareti, ev oturması, nişan, kına, mevlit, taziye, toplu kahvaltı gibi etkinliklere müsaade edilmemesi kararı da alındı.

Toplantıda ayrıca sigara yasağıyla ilgili alınan karar da şu şekilde duyuruldu: “Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temini amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağının getirilmesi gerektiğinden İlimiz merkezinde aşağıda belirtilen; 1- Gazi Caddesinde (Saat Kulesinden başlamak üzere Stat kavşağına kadar olan güzergâh boyunca), 2- İnönü Caddesinde (Abide Meydanından başlamak üzere saat Kulesine kadar olan güzergâh boyunca), 3- Babahey Caddesinde (Piribaba Çamlığı alt köşesinden başlamak üzere Hüyük Caddesi Bahabey Caddesi bağlantı noktasına kadar), 4- Kubbeli Caddesinde (Sancaktar Camii yanından başlamak üzere Sel Sokak Başlangıcına kadar), 5- Uğur Mumcu Caddesinde (Kubbeli Caddesinden başlamak üzere Emek Caddesi başlangıcına kadar olan güzergâh boyunca), 6- Osmancık Caddesinde (Ziraat Bankası Merkez Şubesi üst köşesinden başlamak üzere Abdibey Camiine kadar olan güzergâh), 7- Fatih Caddesinde (Yazı Çarşı Kavşağından başlamak üzere 23 Nisan Ortaokulu kavşağına kadar olan güzergâh boyunca), 8- Cemilbey Caddesinde (Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alt köşesinden başlamak üzere Rüstem Eren Parkına kadar olan güzergâh), 9- Ulukavak Mahallesinde kurulan Pazartesi Semt Pazarında, Buharaevler Mahallesinde kurulan Perşembe Semt Pazarında, Mimarsinan Mahallesinde kurulan Cuma Semt Pazarında, Bahçelievler Mahallesinde kurulan Cumartesi Semt Pazarında, Akkent Mahallesinde Pazar günleri kurulan semt pazarında, 10- Toplu taşıma otobüs seferleri başlangıç, bitiş ve ring noktaları dâhil tüm toplu taşıma otobüs duraklarında, 12/11/2020 tarihinden getirilen sigara içme yasağı uygulamasına devam edilmesine karar verilmiştir”

(Haber Merkezi)

