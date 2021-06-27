Sigara ve içkiye zam yok
Sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları temmuz-aralık arasında değişmeden aynı kalacak. Karara göre yılın ikinci yarısında sigara ve alkole zam gelmeyecek.
Güncel 27.06.2021, 19:37
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Resmi Gazete'nin önceki günkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, özel tüketim vergisi kanununun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün temmuz-aralık dönemi için uygulanmayacağına karar verildi.
Kararla sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV kaynaklı bir artışın olmayacağı kesinleşti.
(Haber Merkezi)
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