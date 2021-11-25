Sıfır Atık için seminerler devam ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmasına yönelik bilgilendirici seminerlerinin büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, her yaş ve gruptan vatandaşı sıfır atık konusunda bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde görevli eğitmenlere ve kursiyerlere verdikleri seminerle atık nedir, atık türleri, sıfır atık nedir, atık pil, bitkisel atık yağ, inşaat ve moloz atıkları, geri dönüşüm nedir, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün faydaları, israfın önlenmesi, ekonomiye katkı sağlaması, kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının çevre için önemine değindiklerini ifade eden Yağbat, seminer sonunda katılımcılara poşet kullanımını azaltmak için bez çanta ve daha yeşil bir Çorum için tohumlu kalem hediye ettiklerini vurguladı.



