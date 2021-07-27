Şiddetli yağış köylerde büyük hasara yol açtı

Çorum merkezi önceki gün 18.00 sıralarında sağanak yağış vurdu. Sel suları nedeniyle caddeler kısa sürede göle dönerken, bir çok yerde su baskınları yaşandı. Rögarların taştığı ve vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış yaklaşık yarım saat boyunca şiddetli şekilde devam etti.

Sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel ise merkeze bağlı birçok köyde yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Yağış sonrası bir çok köyde dereler taşarak hem köy içlerinde hem de tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Selin zarar verdiği köylerden biri de Elköy oldu. Elköy Köyü Muhtarı Fuat Temir akşam saatlerinde yaşanan yağış nedeniyle köydeki bir çok tarım arazisinin sular altında kaldığını, gelen sel ve beraberindeki çamurun köydeki kilittaşı ve yolları kullanılmaz hale getirdiğini açıkladı.

Köyde 50’ye yakın kovanın kırılarak arıların telef olduğunu da kaydeden Fuat Temir, ayrıca çevre köylerde de sel nedeniyle hasarların oluştuğunu ve yetkililerden destek beklediklerini vurguladı.



(Volkan SINAYUÇ)

