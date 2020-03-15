“Şiddeti önleyici kalıcı tedbirler hayata geçirilmelidir”

Tıp Bayramı’nın sağlıkta bir meslek grubuna ait olmadığını ve tüm sağlık çalışanlarını kapsadığını belirten Ahmet Saatcı, “Bu anlamlı günün, sadece bir meslek grubuna aitmiş gibi algılanıp değerlendirilmesi, bir ekip halinde bu hizmeti yerine getiren sağlık çalışanlarını da üzmektedir” şeklinde konuştu.

Sağlıkta yaşanan sorunları bir kez daha dile getirerek çözüm taleplerini sıralayan Saatcı, yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsaması, çalışma barışını bozan adaletsiz performans sisteminin, adaleti tesis edecek şekilde yeniden düzenlenmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, sağlıkta yetersiz istihdam sorununun giderilerek çalışanların yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlıktaki iş yükünün kaliteli sağlık hizmetini etkilediği gibi tükenmişlik sınırında görev yapanları da iyice yıprattığını belirten Ahmet Saatcı, sözleşmelilerin kadro beklentisinin karşılanması vekil ebe ve hemşireler ile kamu dışı aile sağlığı merkezi olarak görev yapanların kadroya alınması, kreş uygulamalarının hassasiyetle sürdürülmesi, lisans tamamlama sorunlarının giderilmesi, sağlıkçılara yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürmesini istediklerini de vurguladı.

Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu belirten Saatcı”Bu kutsal hizmetin mensubu olan bütün sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarının bayramı, vatandaşlarımızın sağlığıdır. Hayatın her anında yanımızda olan ve bu hizmetin sunulmasında görev yapan bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarken, taleplerinin karşılandığı, sorunlarının çözüldüğü sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. Bütün sağlık çalışanlarının bayramı kutlu olsun” dedi.

(Haber Merkezi)