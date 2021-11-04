SİBERAY tanıtıldı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY projesinin tanıtımı yapıldı.

Polis ekipleri, AHL Park AVM içerisinde 860 yurttaş, yasadışı bahis, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konuları hakkında bilgilendirilerek broşür dağıtıldı. (Haber Merkezi)

