SGK’dan özel hastane kararı

SGK'den yapılan açıklamada, “Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK'nin yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarda vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise sözleşmeleri devam eden sağlık hizmeti sunucularının 7 Haziran 2022'ye kadar başvuru yapması halinde sözleşmelerinin 1 Haziran 2022'den itibaren geçerli sayılacağı ifade edilmişti.

(AA)

