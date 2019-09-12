SGK’dan esnafa rehberlik ve bilgilendirme ziyareti

Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ömer Tök, il merkezi ve ilçelerde rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin başladığını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum İl Müdürlüğünce, Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaş odaklı yönetim anlayışı, bilgilendirme, iletişimi ön plana çıkartan yeni denetim modeli çerçevesinde Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlükleri ve İl Müdürlüğü Denetmenleri tarafından Kurumca Eylül ayı içerisinde yapılması planlanan rehberlik ile bilgilendirme faaliyetlerine başlandığını ifade eden Tök, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin Eylül ayı boyunca devam edeceğini ifade etti. Sivil toplum örgütleri, esnaf odaları, oda başkanları, işverenler ve sigortalılar ile görüşmeler yapıp kurum uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldığını dile getiren Ömer Tök, yapılan bu rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinde, kurumun ilişki içinde bulunduğu taraflara daha iyi tanıtılması, hâlihazırda uygulamada bulunan 17 farklı teşvik, kayıtlı istihdamın önemi, kayıt dışı istihdam durumunda karşılaşılacak riskler, çocuk işçiliği, yabancı uyruklu işçi, sığınmacıların çalışması/çalıştırılması, ödeme zorluğu içinde bulunan işverenlerin 6183 sayılı yasa kapsamında borçlarının taksitlendirilmesi, İl Müdürlüğü sosyal medya hesapları, Bakanlık iletişim hattı Alo 170 ve Kurum uygulamaları hakkında genel olarak bilgi verildiğini kaydetti. Tök, “Kurum olarak ilişki içinde olduğumuz tarafların Kurumumuzla olan iş ve işlemlerinde beklentileri, talep ve önerileri ile hak ve yükümlülükleri konusunda sahada bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

İşverenlerimizin yapılacak denetimlerde olumsuzluklarla karşılaşmamaları, bakımından çalışan/çalıştırılan sigortalıların bildirimlerinin yasal sürelerinde yapılması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Kurumumuza borcu olan işverenlerimizin İl Müdürlüğümüze müracaatları halinde borçlarını 6183 sayılı yasanın 48. maddesi kapsamında taksitlendirme imkanları olup taksitlendirme yapan işverenlerimizin mevcut teşviklerden yararlanır hale gelmesi de mümkün bulunmaktadır” dedi.