SGK’dan Çorum esnafına prim borcu için yapılandırma çağrısı

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ömer Tök, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla birlikte SGK prim borçları yapılandırma başvurularının alınmaya başladığını hatırlatarak esnafa çağrıda bulundu.

Yapılandırma ile ilgili Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret eden SGK İl Müdürü Tök, sigorta prim borçlarının yapılandırılması hakkında bilgilendirmede bulundu. Tök, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla esnaf ve sanatkarlara büyük kolaylık sağlanacağını dile getirdi.

Yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağını hatırlatan SGK İl Müdürü Tök, yapılandırmayla ilgili şu bilgileri verdi:

“2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler yapılandırma kapsamındadır.

Başvurular, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlamış olup, yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’dir. Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine de yapılabilir. 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacaktır.

2’şer aylık periyodlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız kanundaki vade farkını ödenmek suretiyle; taksit seçeneklerinden birini tercih edebilecekler. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyecektir. Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir. Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 2018 yılındaki yapılandırma Kanununa (7143) başvurmuş ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını yapılandırabileceklerdir” dedi.

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’sinin silineceğini dile getirerek prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 1 Mart 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31 Mart 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ının da silineceğini söyleyen Ömer Tök, Yapılandırma Kanunu’na göre süresinde ödenen alacaklara kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacağını da sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Gür ise, zor bir süreçten geçen esnaf ve sanatkarlar için böyle bir fırsat sundukları için devlet yetkililerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)