“SGK personeli büyük hak kayıpları yaşadı”

Memur-Sen’e bağlı Büro Memur Sen tarafından SGK Haftası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Çorum İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

SGK çalışanlarının sorun ve taleplerinin dile getirildiği basın açıklamasında konuşan Sendika Başkanı Erdoğan Cengiz, 666 sayılı KHK ile SGK personelinin bir gecede mali ve özlük haklarının gasp edildiğini bildirdi.

2013 yılında İstanbul’dan Ankara’ya yürüyerek 666 sayılı KHK’nın bu şekilde yayınlanmasına karşı çıktıklarını ve tepkilerini en üst perdeden dile getirdiklerini kaydeden Cengiz, “Ne acıdır ki, bu mağduriyet meydana geldiğinde yetkili makamda oturanlar ne o günlerde n ede bugün sesini çıkaramamış, yaşanan mağduriyetlere göz yummuşlardır” ifadelerini kullandı.

SGK’nın toplam 35 bin norm kadrosu olmasına rağmen işlerin kısıtlı sayıda personelle yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan Cengiz, “İstanbul’da yüzde 42, ülke genelinde de % 65’lik fiili çalışan ile hizmet veren SGK personelinin iş yükü her geçen gün daha da artmaktadır” dedi.

Maaşı düşük de olsa geçmişte aldığı fazla mesai ücreti, ikramiye, performans ödemesi ve havuz parası gibi yan ödeme kalemleri ile ayakta kalabilen memurların 666 sayılı KHK ile bu haklarını kaybettiğini ve emeğinin karşılığını almaktan uzaklaştırıldığını dile getiren Cengiz, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“666 sayılı KHK ile eşik işe eşit ücret anlayışı getirilmeye çalışılmıştır. Bizler de buradan yetkililere soruyoruz ve diyoruz ki, SGK çalışanlarının işine eşit iş hangi kurumlarda vardır ve buralarda hangi ücretler ödenmektedir? Bunun adı eşit işe eşit ücret değil, eşit unvana eşit ücrettir. Bu nedenle emeğinin karşılığı emekçiye ödenmelidir.”

(Taner ŞİMŞEK)

