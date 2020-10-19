SGK Müdürü’nden SMMMO ziyareti

Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel’in de de hazır bulunduğu ziyarette Çorum SMMMO Başkanı Doğan, ziyaretten dolayı SGK İl Müdürü Tök’e teşekkürlerini sundu. (Haber Merkezi)