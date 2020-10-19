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SGK Müdürü’nden SMMMO ziyareti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ömer Tök, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan’ı ziyaret etti

Güncel 19.10.2020, 19:04
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SGK Müdürü’nden SMMMO ziyareti

Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel’in de de hazır bulunduğu ziyarette Çorum SMMMO Başkanı Doğan, ziyaretten dolayı SGK İl Müdürü Tök’e teşekkürlerini sundu. (Haber Merkezi)

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