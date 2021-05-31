Sezgin ailesinin acı günü

Melek Celepci ve Haydar Sezgin’in annesi, Asiye Sezgin’in kayınvalidesi, Özlem ve Selmiz Sezgin’in babaannesi olan Hatice Sezgin’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumenin cenazesi saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ndeki törenin ardından merkeze bağlı Üçköy Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

